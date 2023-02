Mit Bleistift und Feder in eine verrückt gewordene Epoche

Das Überschwängliche darin speist sich zum einen aus den Visionen von Hölle und Verdammnis, die Bruegel mit Rückgriff auf Hieronymus Bosch vorantrieb, andererseits aus dem Austausch der Niederländer mit Vorbildern aus Italien.

Jedes Bild ist dabei in einen politischen Kontext eingespannt: Die Teilung der Niederlande, die protestantische Bilderfeindlichkeit und der Versuch von Künstlern, diese kreativ zu umschiffen, spielen ebenso eine Rolle wie der sammelnde Herzog Albert von Sachsen-Teschen, der einst als Statthalter der Habsburger in Brüssel fungierte. Dass der historische Kontext in dieser Schau etwas stärker im Fokus liegt als bei der letzten Bruegel-Schau der Albertina (2017), tut der Strahlkraft der Werke keinen Abbruch.