"Mission: Impossible": Tom Cruise in Bestform

Natürlich stehen rapide Rasereien per Auto oder Motorrad auf der Tagesordnung. Trotzdem begeistern die Beschleunigungen gegen die Einbahn – Rebecca Ferguson als Ilsa Faust aus „Rogue Nation“ kehrt ebenfalls auf dem Motorrad zurück – immer wieder aufs Neue. Paris bietet sich mit seinen verwinkelten Straßen für derartig obszöne Geschwindigkeitsübertretungen geradezu an; ein fetter Lastwagen, der in einer engen Gasse stecken bleibt, wird so zum Slapstick-Star.

Cruise selbst wirkt topfit, ohne sich in seinem eigenen Heldenstatus zu übernehmen. Angestrengte Jugendlichkeit weicht sportlicher Kompetenz, die Rolle des verwegenen Liebhabers schleift sich in die des geprüften Ehemanns ein.

Im Finale in Kaschmir schließlich baumelt Tom Cruise wieder einmal von einer gewaltigen Felsspalte. Zwar hat man dieses Bild schon gefühlte hundert Mal gesehen. Aber, sollten Sie die Mission annehmen, seien Sie versichert: Es wirkt noch immer.