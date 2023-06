Missbrauchsverfahren gegen Regisseur Luc Besson endgültig eingestellt

Das Kassationsgericht in Paris hat die Einstellung von Ermittlungen gegen den französischen Regisseur Luc Besson wegen mutmaßlicher Vergewaltigung endgültig bestätigt. Nach Angaben der Anwälte des Filmemachers ist damit nach fünfjähriger juristischer Auseinandersetzung das von der Schauspielerin Sand Van Roy angestrengte Verfahren endgültig ad acta gelegt.

Es gebe keinen Grund, eine Berufung zuzulassen, hieß es in der am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Entscheidung des Gerichts, das Urteile auf Rechtsfehler überprüft. Van Roy will nun zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.