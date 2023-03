Michael Steinocher: "Ich mag den Adrenalinkick"

Ausgezeichnet wurde Michael Steinocher damals, also im Jahr 2007, für seinen Auftritt in Andreas Prochaskas Film „In 3 Tagen bist du tot“. Nach diesem Erfolg füllte sich sein Auftragsbuch schnell. Vor allem TV-Produktionen setzten auf sein schauspielerisches Talent – zu sehen war er u. a. mehrmals im Austro-„Tatort“, bei „CopStories“, „Schnell ermittelt“ und bei „SOKO Donau“, wo er 2017 Gregor Seberg als TV-Kommissar ablöste. Sehr lange hat Steinocher aber nicht ermittelt, denn nach nur drei Jahren wurde er von Andreas Kiendl ersetzt. Zu seinem doch sehr überraschenden Abgang bei „SOKO Donau“ will er sich im KURIER-Gespräch aber nicht äußern. „Es gibt ein offizielles Statement. Mehr habe ich dazu in der Öffentlichkeit nicht zu sagen.“

Gesprächiger ist er, wenn es um den Landkrimi „Der Schutzengel“ geht, der Ende Jänner im ORF ausgestrahlt wurde. Steinocher agierte darin als Dorfpolizist Martin an der Seite von Kommissar Paul (Fritz Karl). Die Zusammenarbeit war super, das Drehbuch von Götz Spielmann herausragend. „So etwas bekommt man als Schauspieler viel zu selten in die Hand: Top Dialoge, super geschrieben.“

Die Qualität der Bücher wäre laut Steinocher in Österreich grundsätzlich schon vorhanden, das Problem sei eher der enorme Zeitdruck. „Oft können die vorliegenden Rohdiamanten nicht geschliffen werden, weil es einfach an Zeit mangelt. Götz Spielmann hat sich aber diese Zeit mit den Schauspielern genommen und hat vorab mit uns geprobt. Wir haben einige Szenen angespielt, probiert. Das war großartig. Es war von Vorteil, dass Götz Spielmann neben dem Drehbuch auch noch Regie geführt hat. Er wusste ganz genau, was er will.“

Derzeit steht Steinocher nicht am Set. Es gibt zwar ein Filmprojekt, das in Kürze ansteht, aber darüber darf er noch nicht reden. Zusätzlich stehen einige Castings an, die „leider immer mehr online stattfinden“, ärgert er sich. Das ist schrecklich, da weint mein Schauspieler-Herz. Man sitzt dann in der Wohnung und spielt vorm Computer. Das ist sehr traurig.“ Theater war und ist für ihn noch kein Thema, „weil ich nicht gerne drei Monate lange das gleiche Stück proben und spielen möchte. Ich brauch’ die Abwechslung. Außerdem wollte ich immer flexibel bleiben, was Rollenangebote betrifft. Ich bin überall dabei, wo es Spaß, Spannung und Action gibt. Ich bringe Leute gerne zum Lachen und mag den Adrenalinkick.“