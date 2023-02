ROMY 2023: Michael Steinocher, nominiert als Beliebtester Schauspieler Serie Reihe

Der jüngste Landkrimi, „Der Schutzengel“, war ein Fall aus Niederösterreich, für den Götz Spielmann das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat. Der für sein Drama „Revanche“ 2009 für einen Oscar nominierte Filmemacher schickt in seinem ersten Landkrimi den jungen Dorfpolizisten Martin (Michael Steinocher) an der Seite von Chef-Ermittler Paul Werner (Fritz Karl ) durchs Waldviertel. Steinocher, der bereits 2007 die ROMY als Shooting Star bekommen hat, ist nun als Beliebtester Schauspieler Serie, Reihe für eine ROMY nominiert.

Seine erste große Rolle hatte der 1983 in Wien geborene Steinocher als 14-Jähriger in der TV-Serie "Die Knickerbocker-Bande". Nach der Schauspielausbildung am Konservatorium war er in zahlreichen Serien und Filmen zu sehen, u. a. in "Kommissar Rex", "Medicopter 117 – Jedes Leben zählt", in mehreren Tatort-Folgen, in "In 3 Tagen bist du tot", oder auch in "Blind ermittelt". Von 2017 bis 2021 ermittelte er als „Bezirksinspektor Simon Steininger“ im „Soko Donau“-Team.