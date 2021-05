Am Mittwoch bekommt Michael Roher den erstmals vergebenen, mit 10.000 Euro dotierten Christine-Nöstlinger-Preis für Kinder- und Jugendliteratur. Der niederösterreichische Illustrator von unzähligen Kinderbüchern wird den von der Stadt Wien, Christine Nöstlingers Buchstabenfabrik und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels gemeinsam ausgerichteten Preis, von der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler entgegennehmen. So weit, so formal.

Gut zwei Dutzend Bücher hat der gelernte Sozialpädagoge bislang gestaltet. Sein Antrieb: die Neugierde. Seine Illustrationen: beeindruckend – vor allem in ihrer Detailkunst. Dabei muss er sich als Autodidakt vieles durch genaues Hinschauen, Beobachten und Experimentieren erst erarbeiten. „Es reizt mich, immer wieder Neues auszuprobieren – sei es im Bezug auf Technik, Formensprache oder Farbkomposition. Ich finde es spannend, sich bei jedem Projekt wieder neu die Frage zu stellen: Was braucht dieser Text und worauf habe ich gestalterisch Lust?“, wie Roher dem KURIER sagt.