Michael Douglas im Interview: Gut für die Karriere

Michael Douglas hat sich neu erfunden. Der große Star des Kinos der 80er- und 90er Jahre, mit Hits wie „Wall Street“, „Falling Down“ und „Basic Instinct“, erobert sich als nunmehr 73-jähriger Schauspieler eine weitere Generation an Film-Fans: Michael Douglas spielt Hank Pym, einen Biophysiker aus den Marvel Comics und Erfinder von Schrumpfheld Ant-Man. In „Ant-Man and the Wasp“ (Filmstart: Donnerstag) kehrt er nun in der Fortsetzung zurück. Seine Frau (Michelle Pfeiffer) hat Hank Pym im Quantenreich verloren und versucht sie nun, mithilfe seiner Tochter – Evangeline Lilly als Wasp – und Paul Rudd als Ant-Man zurück zu holen.

Bestens gelaunt, freut sich Michael Douglas im KURIER-Gespräch über die Wunder der Spezialeffekte, seine neue Fan-Gruppe und die Vorzüge von Netflix.

KURIER: Mr. Douglas, haben Sie sich manchmal gewünscht, sie könnten sich selbst winzig schrumpfen wie Ant-Man und Ihre Umgebung beobachten?

Michael Douglas: Ich wäre tatsächlich gerne mal die berühmte Fliege an der Wand. Dann könnte ich nämlich hören, was die Leute so über mich reden, wenn ich nicht dabei bin. Das würde mich sehr interessieren.

Es gibt eine Szene in „Ant-Man and the Wasp“, wo man Sie und Michelle Pfeiffer sieht – dreißig Jahre jünger. War das ein interessantes Seherlebnis?

Oh ja, auf der Leinwand sah das toll aus! Die Dreharbeiten dazu waren allerdings weniger sexy. Man bekommt überall so kleine Punkte montiert – und dann blickt man ins Gesicht von Michelle Pfeiffer, das von lauter Flecken übersät ist. Da heißt es dann Schauspielern. Wenn man aber das Endprodukt im Kino sieht, ist das Ergebnis wirklich verblüffend. Ich bin in der Hinsicht ohnehin wie ein kleines Kind. Nachdem ich nie diese Spezialeffekt-Filme gemacht habe, bin ich davon ganz fasziniert. Allerdings macht es mich auch etwas nervös.

Was kann Sie in Ihrer langen Karriere noch nervös machen?

Naja, ich habe meine ganze Karriere hindurch zeitgenössische, charakterbasierte Filme gedreht. Wenn eine Szene fertig war, hatte ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie sie auf der Leinwand aussehen wird. Aber bei diesen Superhelden-Filmen , mit dem ganzen technischen Zeugs drum herum, habe ich keine Ahnung, was mich am Ende erwartet. Da muss man sehr viel Kontrolle abgeben. Schon allein beim Lesen des neuen „Ant-Man“-Drehbuchs habe ich mich hinten und vorne nicht ausgekannt. Bis ich drauf gekommen bin, dass ich mir den Marvel-Film „Captain America: Civil War“ anschauen muss, um die Geschichte zu kapieren. Ich bin mir vorgekommen wie ein Idiot.

Ihre Kinder waren keine Hilfe?

Die haben mir beim ersten Teil von „Ant-Man“ geholfen. Mein Sohn Dylan war gerade 15 und meinte zu mir: „Papa, dieser Film ist gut für deine Karriere. Damit wirst du dir ein ganz neues Publikum erobern.“ Und er hatte recht. Es gibt eine Menge Leute, die „Basic Instinct“ und „Fatal Attraction“ nicht gesehen haben. Und die Zusammenarbeit mit den Leuten vom Marvel Studio war wunderbar. Mein Motto lautet nämlich: Keine Volltrottel, und keine Arschlöcher. An diesem Punkt meines Lebens möchte ich nur noch mit Menschen zusammen arbeiten, die nett und talentiert sind.