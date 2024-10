Familienschlacht in Theben: Friede, Freude und Tzatziki

Ja, vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn der „Stöpsel“ schon damals, in den 1990er-Jahren, an der Plastikflasche fixiert gewesen wäre. Wenn Ödipus sein Coke Classic – er ist ja ein Klassiker – nicht hätte verschütten können. Und wenn es daher zu keiner Intimität mit Iokaste gekommen wäre.

Der Autor und Regisseur beginnt sein ziemlich überdrehtes Stück „MfG, Ödipus“ mit dem Alltag im Silbergirlanden-Bungalow auf der Akropolis von Theben (man spielt Uno) – und der Flucht des 16-jährigen Antihelden: Beim Abschied von der geliebten Wand stimmt Florian Carove im AC/DC-Schüleroutfit Oasis („You’re my wonderwall“) an. In Theben erhält er aus der Hand von Kreon, der vom riesigen Loch träumt (auf der Suche nach dem Sinn denkt man an Pyramus und Thisbe), die Krone.