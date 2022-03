Dass weiße Männer nicht mehr selbstverständlich alle großen Posten besetzen und Prestige-Aufträge einheimsen, hat sich mittlerweile herumgesprochen; die Kunstwelt steht in dieser Entwicklung an besonders sichtbarer Stelle.

Nun hat das New Yorker Metropolitan Museum, das größte Museum der USA, ein besonders sichtbares Zeichen gesetzt: Es nominierte die Architektin Frida Escobedo aus Mexico City als Architektin des Gebäudeteils, in dem künftig zeitgenössische und moderne Kunst zu sehen sein soll. Das Museum verfolgt dieses Projekt seit langem, finanzielle Turbulenzen brachten es zwischenzeitlich aber ins Stocken. Erst die Spende von 125 Millionen US-Dollar des Unternehmerpaars Oscar L. Tang und H.M. Agnes Hsu-Tang - die größte soclhe Zuwendung in der Geschichte des Museums - brachte das Projekt wieder auf Spur. Der neue Museumsflügel wird auch nach den beiden Mäzenen benannt. er soll neue Perspektiven auf die Sammlung bieten - und dabei wohl auch die Umwertung des Kanons hin zu diverseren Positionen (u.a. mehr Kunst von Afroamerikanern und Angehörigen anderer Gruppierungen) abbilden.