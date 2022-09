MeToo-Vorwürfe gegen Star-Galerist Johann König

Er fördere Frauen, betonte Johann König wiederholt - auch im Herbst 2021, als er zur Eröffnung seines Galeriestandortes im "Kleinen Haus der Kunst" gegenüber der Secession in Wien ausschließlich Arbeiten von Künstlerinnen präsentierte.

Dieses Bild hat nun aber Risse bekommen - denn in einem Bericht der ZEIT werfen zehn Frauen dem in Berlin beheimateten, global tätigen Galeristen eine Reihe von sexuellen Übergriffen vor. König selbst bestreitet diese, es gilt die Unschuldsvermutung.

Laut der deutschen Wochenzeitung hatte die Staatsanwaltschaft ab Februar 2020 bereits wegen sexueller Übergriffe ermittelt, diese aber wieder eingestellt - "ein hinreichender Tatverdacht habe nicht vorgelegen".

In dem Bericht kommen nun aber Frauen zu Wort, die "quält, dass König bisher nicht belangt wurde". Manche seien bereit, eidesstattliche Erklärungen zu unterschreiben oder ihren Namen zu nennen - etwa die Französin Alexandra Goullier. Sie sagt, dass sie bei einer Party im Umfeld der Kunstmesse FIAC 2017 beobachtet habe, wie König versucht habe, eine Frau gewaltsam in eine Toilettenkabine zu schleppen. "Ich habe ihn dann angeschrien und beschimpft, dass er weggeht", so Goullier. König bestreitet den Vorfall.

Weitere Frauen, die in dem Bericht zitiert werden, erzählen von anzüglichen Bemerkungen, ungewollten Küssen und Körperkontakten, die auch nach Abweisung nicht aufhörten. "Wie ein Beutestück" habe sie sich gefühlt, sagt eine Frau. "Als ob ich ein kleines Tier bin, das von einem großen gefressen wird".