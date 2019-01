MeToo: Die Männer sind wieder da

Das hat sich die #MeToo-Bewegung sicher nicht zu Weihnachten gewünscht. Just am 24. Dezember hat sich Kevin Spacey in der Öffentlichkeit zurückgemeldet, mit einem Video, mit dem er sowohl die Missbrauchsvorwürfe im realen Leben als auch seinen unrühmlichen Abschied aus der Serie House Of Cards thematisiert – und sich beider Angelegenheiten ermächtigt. Süffisant prangerte er „vorschnelle Schlüsse“ ohne Beweise an, ebenso die Liebe des Publikums zum Bösewicht und die Lust am Skandal. Da war er wieder, der weiße ältere Mann, der sich seiner Verfehlungen brüstet – und Unangreifbarkeit signalisiert, auch wenn er vor groben juristischen Problemen steht.