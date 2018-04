Metallica-Gitarrist Kirk: „Das Kapitel Rock schließt sich!“

Der Film „Some Kind Of Monster“ dokumentierte die Spannungen zwischen Lars und James zur Zeit der Entstehung des Albums „St. Anger“. Man sah, wie Sie zwischen den beiden standen, zu vermitteln versuchten, und wie die beiden ihre Konflikte mit Hilfe eines Psychologen lösten. Ist es dabei geblieben, dass Sie nicht mehr vermitteln müssen und – wie Sie danach sagten – die Band „wieder funktioniert“?

Na ja, ich weiß es nicht. In dieser Band ändert sich immer wieder alles. Aber was soll’s? Diese Typen sind meine Brüder. Ich bin für den Rest meines Lebens an sie gebunden. Da muss ich das Schlechte mit dem Guten nehmen. Und wenn es schlecht läuft, muss ich vertrauen, dass es gut ausgeht, weil wir genau das tun, wofür wir auf die Erde geworfen wurden. Es ist doch offensichtlich, dass wir bestimmt dafür waren, einander zu treffen, gemeinsam diese Musik zu machen und den Leuten Freude und Spaß zu geben. Wer sind wir, dem Universum das zu nehmen? Es wird mit Metallica nie perfekt laufen. Aber ich würde dieses Schicksal nie in Frage stellen.

Was im Film auch deutlich rauskommt, ist die große Leidenschaft, die Sie . . .

Oh ja, wir lieben was wir tun, und es gibt sehr viel Liebe für einander. Bis zu dem Punkt, wo es uns verrückt macht. Das ist wie in Familien: Eine starke Liebe kann sehr, sehr gestört sein.

Sie sagten vorhin, dass Sie sehr lange an der Atmosphäre eines Songs arbeiten. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Weil das unseren Erfolg ausmacht. Mir war immer schon wichtig, nicht nur viele, schnelle Noten zu spielen, nur weil ich das kann, sondern damit ein Gefühl zu transportieren. Denn am Ende des Tages werden die Leute immer mehr zu Musik hingezogen sein, die sich gut und vertraut anfühlt, als zu Musik, die höchst anspruchsvoll ist, aber eine Herausforderung beim Zuhören. Für all meine Gitarren-Idole – für Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton und Jimi Hendrix – war Feeling wichtiger als die Technik. Denn sie waren von den großen Blues-Gitarristen beeinflusst. Und Blues ist nichts als Feeling. Ich bin aber übrigens auch von vielen österreichischen und deutschen Musikern beeinflusst.