Stauchaos nach Metallica: Veranstalter räumt "Defizite" bei "gelungenem" Konzert ein

„Die Abreise eines Teils der Zuschauer gestaltete sich schwieriger, weil zu viele Besucher das Gelände gleichzeitig verlassen wollten und dadurch längere Wartezeiten in Kauf genommen werden mussten“, hieß es. „Hier gab es Defizite und Learnings, die in die Planung für das kommende Rolling Loud Festival einfließen werden. Veranstalter und Behörden sind hierzu in intensivem Austausch.“

Immer wieder Stau

Damit reiht sich das Metallica-Konzert in eine lange Reihe an heimischen Popgroßveranstaltungen, deren Verkehrskonzept scheiterte. Im negativen Sinne legendär ist das Bon-Jovi-Konzert 2008 ebenfalls in Ebreichsdorf. „Sechs Stunden Stau, zwei Stunden Rock“, titelte der KURIER-Rezensent damals. Man sei „in Ebreichsdorf offenbar erst am Beginn der Lernkurve“: Auf mehreren Parkplätzen herrschte „stundenlang absoluter Stillstand“, manche Fans „fuhren erst um vier Uhr Früh vom Gelände weg“. Eine Passage, die manche durchaus an den vergangenen Samstag erinnern mag.

Aber nicht nur in Ebreichsdorf bringen Großveranstaltungen abseits der Ballungszentren den Verkehr zum Erliegen – und funktionieren die im Vorfeld angepriesenen öffentlichen Transportwege ebenso wenig. Das hat in Österreich eine lange Geschichte. So gab es in den Anfängen des „Nova Rock“-Festivals in Nickelsdorf Stau, dort hat man das Verkehrskonzept inzwischen aber gut im Griff.

Auch bei Pink Floyd 1994 in Wiener Neustadt mussten Fans stundenlange Rückreisen nach Wien auf sich nehmen. 2005 sollte das Pielachtal als neuer Standort des „Nuke“ mit einem Coldplay-Konzert etabliert werden, anhaltender starker Regen führte zu ähnlich chaotischen Szenen bei den Shuttlebussen bei der Rückreise, wie Metallica-Fans sie nun aus Ebreichsdorf schilderten.