Metal-Forschung in Graz: "Männliche Musik" war einmal

Das Geschlechterverhältnis in Produktion und Konsumation der Musik sei mittlerweile ausgeglichen, meint die Forscherin. "Seit den 1990er-Jahren finden sich immer mehr Frauen in Metal-Bands, teils gemischtgeschlechtliche Bands, teils auch rein weibliche Gruppen", erläutert Sackl-Sharif. Dabei sei zu beobachten, dass in gemischtgeschlechtlichen Bands Frauen als Front-Sängerinnen zum Einsatz kommen. "Am seltensten spielen sie Gitarre".

Generell sei zu sehen, dass die Metal-Szene wachse und es "viele verschiedene Sub-Stile, die nicht über einen Kamm geschert werden können", gebe. "So boomt zum Beispiel gerade Mittelalter-Metal mit Dudelsack und anderen folkloristischen Instrumenten", schildert die Grazer Musikologin und Soziologin. Populär seien auch "Symphonic-Metal", das sich besonders durch pompöse Arrangements mit symphonischen Elementen auszeichnet. "Metalcore" wiederum engagiere sich politisch und propagiere u.a. vegane Ernährung.