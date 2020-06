Jung und selbstbestimmt: Miley Cyrus auf Imagepflege in Berlin

Die Leute sehen immer nur das Schlechte in allem!" Miley Cyrus ist in Berlin, empfing am Mittwoch im Hotel Adlon einen Nachmittag lang Journalisten und sprach im KURIER-Interview über ihr neues Video "We can’t stop".

Der Clip hat eine Welle der Empörung ausgelöst, weil die mittlerweile 20-Jährige sich darin wie eine 20-jährige Party-Queen gibt und nicht mehr wie das süße gottesfürchtige Mädel, das sie als Teenager in der Disney-Serie " Hannah Montana" spielte.