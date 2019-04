Menschendämmerung: So ist "Orest" an der Wiener Staatsoper

Na ja. Einzig ein hoffentlich freiwillig komisches Sesserl – jener Art, wie es sonst Menschen im bunten Skigewand irgendwelche Berghänge emporträgt – lässt Regisseur Marco Arturo Marelli sich von oben herabsenken. Einmal mit dem Gott, der von oben herabkommt, einmal mit Helena, die von unten hinaufsteigt.

Eine Actionszene, wie sie nur noch auf der Opernbühne gezeigt werden kann, später resümiert man: Hier wurde, bei aller psychologisch raffinierten Abarbeitung der Sänger aneinander, eine Chance vertan. Nämlich in ein staatsoperntaugliches zeitgenössisches Werk so viel Schmalz – jeder Art! – zu investieren wie in die häufiger gespielten Klassiker.