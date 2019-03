"Orest" an der Staatsoper: „Eine Art antikes ,Game of Thrones’“

Der Komponist Manfred Trojahn über sein Werk

Am Anfang war der Schrei, der Todesschrei der Königin Klytämnestra. Grell gellt er in den Schlaf ihres Sohnes, ihres Mörders. So beginnt Manfred Trojahns Oper „ Orest“, die am 31. März an der Wiener Staatsoper zur Premiere kommt. Orests Mord an der Mutter, mit dem er, legitimiert von Gott Apoll, den Vater Agamemnon rächen wollte, wird in sechs Szenen und knappen 80 Minuten nicht der einzige bleiben. Zu weiteren Bluttaten will ihn seine fanatische Schwester Elektra treiben.

Naheliegend, da an eine Fortschreibung der „Elektra“ von Richard Strauss zu denken. Doch sein Orest sei nicht der aus dem Mythos, lässt Trojahn im Gespräch mit dem KURIER wissen. „Er ist eine abstrakte Figur, jemand, der Schuld auf sich geladen hat.“ Wer ist Trojahns Orest nun: Ein Auftragskiller aus der Antike oder eine Symbolfigur für jene, die sich von barbarischen Regimen wie dem Nationalsozialismus instrumentalisieren ließen? „Ich würde nie so weit gehen, das so zu konkretisieren. Natürlich umfasst das auch diesen Komplex, weil die Debatte um diese Dinge, sowohl in Deutschland als auch hier und in Frankreich, wo ich lebe, eine große Rolle spielt. Genau in dieser Zeit, als ich diese Oper geschrieben habe, ist sie wieder hochgekocht.“