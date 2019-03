Premiere von "Orest" an der Wiener Staatsoper: Schuld und Bühne

Trojahns Werk ist, für die gemeinhin kargen Verhältnisse der zeitgenössischen Opernproduktion, ein Hit: Seit der Uraufführung 2011 in Amsterdam wurde „ Orest“ vielfach neu inszeniert, das ist durchaus außergewöhnlich. In der Staatsoper nun lernte man, warum: Der deutsche Komponist dreht hier den Emotionsregler ganz nach oben. In überaus babysitterkostenfreundlichen 75 Minuten rekapituliert er den Wahnsinn des Menschseins: Es sind so viele gestorben, heißt es, und es ist immer noch dunkel in der Welt. Es geht um Schuld und die Brutalität der Götter (und der Reichen und der Schönen) gegenüber den Menschen.