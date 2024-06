"Memory of Mankind" bei den Festwochen: Fliesen für die Ewigkeit

Amnesie in Groß und Klein

Er hat ihn zum Theaterabend "Memory of Mankind" inspiriert, der am Donnerstag bei den Festwochen im Jugendstiltheater Premiere hatte. Er widmet sich den Fragen "An was soll man sich erinnern? An was will man sich erinnern? Wie soll man sich an etwas erinnern? Und wer entscheidet das überhaupt?"

Lindeen verbindet die Geschichte des Salzbergwerkarchivs mit zwei anderen: der eines Mannes, der in unregelmäßigen Abständen sein Gedächtnis komplett verliert. Und der eines queeren Archäologen, der ausgelöschten Spuren homosexuellen Lebens in der Historie nachforscht. Wie eine kleine Arena oder ein Hörsaal ist der Raum eingerichtet, das Publikum sitzt auf breiten Holzstufen, die Akteure und die Akteurin (Sofia Aouine, Driver, Axel Ravier, Jean Philippe Uzan) sitzen auf den untersten Stufen. In der Mitte stehen mehrere Kisten mit den geschichtsträchtigen bedruckten Fliesen.