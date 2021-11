Meisterwerke, die fast niemand je gesehen hat

Nicht erst seit der verstärkten Auseinandersetzung mit dem Klimawandel kommt die Kunst auf solch entlegene Ideen zurück. Der Brite Antony Gormley etwa ging am Beginn seiner Karriere in die Wüste Arizonas, warf dort Steine und deklarierte es als bildhauerischen Akt. 2003 installierte er 51 Figuren am Lake Ballard, einem Salzsee in Australien. „Ich möchte Sie gerne an der Erfahrung teilhaben lassen, wie es ist, sich bei einer Temperatur von 42 Grad Celsius und Null Prozent Luftfeuchtigkeit auf dem See aufzuhalten“, schreibt Gormley in seinem Buch „Über Skulptur“. „Weil dieser Ort absolut eben und weiß ist, können Sie körpereigene Reize wahrnehmen und sich Ihres eigenen Ortes in Raum und Zeit bewusst werden.“

Die Idee, sich die Kunst in einer Pilgerreise erarbeiten zu müssen, trägt nicht selten zu deren Attraktivität bei. Der österreichische Künstler Alfredo Barsuglia erfuhr dies, als er 2014 in der kalifornischen Wüste einen kleinen Swimmingpool baute.