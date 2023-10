Mehr als ein Popstar: Taylor Swift beeinflusst den US-Wahlkampf

Ist Swift Republikanerin?

Daher wurde lange spekuliert, ob Swift Anhängerin der Republikaner ist. 2018 brach sie aber schließlich ihr Schweigen und sorgte in Online-Netzwerken mit dem Aufruf für Wirbel, bei der Neuvergabe eines Sitzes im US-Senat für den Bundesstaat Tennessee nicht für die Rechtsaußen-Politikerin Marsha Blackburn zu stimmen.

Trump zürnte daraufhin, er möge Swifts Musik jetzt "etwa 25 Prozent weniger". Trumps Schützling Blackburn gewann die Wahl letztendlich. Für Swift bedeutete ihre Parteinahme allerdings, dass sie sich von nun an nicht mehr aus politischen Debatten herausziehen konnte.

Die Sängerin begann in Interviews zu erklären, dass sie als junge Künstlerin im Rampenlicht nicht gewusst habe, wie sie ihre politischen Ansichten äußern soll. In der Musikbranche sei ihr geraten worden, sich nicht in die Politik einzumischen. Anderenfalls könne das ihrer Karriere schaden, zumal in der oft mit konservativen Einstellungen in Verbindung gebrachten Country-Musik.