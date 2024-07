Megadeal in Hollywood: Tech-Familie übernimmt Traditionsstudio Paramount

Ellison junior verlegte sich nach kleinen Rollen in unbedeutenden Filmen rasch auf das Produzieren von Filmen – mit Hilfe seiner Familie war das für ihn leichter herzustellen als für andere. Er stellte das Geld für Filme wie „Mission: Impossible: Ghost Protocol“ und „Star Trek Into Darkness“ auf – und blähte so den Wert seines Unternehmens Skydance auf mehr als 4 Milliarden Dollar auf, berichtet die New York Times.

Wenn der Deal durchgeht, dann will Ellison laut US-Medienberichten im Streamingdienst mit einem anderen großen US-Anbieter kooperieren, um das finanzielle Ausbluten zu stoppen. Die Kontakte hat er: Skydance ist als Produzent u. a. für den Platzhirschen Netflix und für Amazon Prime Video tätig.

Er will auch mehr Tech-Know-how bringen, um den Streamingdienst attraktiver zu gestalten. In diesem Kontext kommt der Deal auch in den US-Medien an: Eine klassische Entertainment-Familie – Sumner Redstone, Vater der jetzigen Mehrheitseigentümerin Shari Redstone, machte aus einer Kette von Autokinos ein Medienimperium – wird durch eine Familie ersetzt, die ihr Geld in digitaler Technologie gemacht hat.

Das gute alte Hollywood stirt nicht - es hat ausgedient.