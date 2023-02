Wrabetz: Haushaltsabgabe ist "brandgefährlich für ORF und Publikum"

Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat Bedenken zur angepeilten Haushaltsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) "hat den schwierigsten Weg gewählt, um die zukünftige Finanzierung zu gestalten", so Wrabetz im profil. " Die Einführung einer Haushaltsabgabe hat in Deutschland drei Jahre gedauert. So etwas in ein paar Monaten durchzupeitschen, ist brandgefährlich für den ORF und sein Publikum und wichtige gesellschaftliche Bereiche wie Kultur, Film oder Sport."

Die Neuaufstellung der Finanzierung ist durch ein VfGH-Erkenntnis notwendig geworden, das im Juni des Vorjahres die Schließung der sogenannten Streaminglücke vorsah: "Das noch von mir angestrebte VfGH-Erkenntnis besagt, dass TV-Empfang via Wifi jenem über Antenne, Kabel oder Satellit gleichzusetzen ist", so Wrabetz. "Das hätte man auch mit einem Satz umsetzen können."