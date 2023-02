"The Band formerly known as Russkaja" bei Stermann und Grissemann

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends *

Die Turbo-Polka-Ska-Metal-Band Russkaja hat vergangenen Freitag ihre Auflösung bekanntgegeben und begründete dies mit dem "wütenden Krieg" Russlands gegen die Ukraine. Auf Wikipedia heißt es folgerichtig bereits: "Russkaja war eine Band aus Wien, die 2005 gegründet wurde."

Schlichtes Schwarz

Doch die Late-Night-Talkshow "Willkommen Österreich" ist weiterhin die TV-Heimat der Formation um Sänger Georgij Makazaria, wie bereits am Tag der Auflösung versichert wurde. Am Dienstagabend lief nun die erste "Willkommen Österreich"-Ausgabe mit der Showband in neuem Gewand. Und dieses Gewand ist in schlichtem Schwarz gehalten, ohne irgendwelche Anklänge an russische Folklore.