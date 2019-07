"Will & Grace" wird nach dem Revival wieder eingestellt

Reboot nach elf Jahren

2017 hatte NBC das Reboot mit Originalbesetzung gewagt. Nun gaben die Produzenten bekannt, dass 2020 endgültig Schluss sein soll: Die dritte Staffel nach dem Revival - also die insgesamt elfte - soll die letzte sein, wie Variety berichtet.

"Wir denken über die Reboot-Folgen von 'Will & Grace' wie [Protagonistin] Karen Walker über Martinis - 51 sind nicht genug, 53 sind zu viele", so die Produzenten in einem gemeinsamen Statement. Wann genau die 52. und somit letzte Folge zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.