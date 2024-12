Panne bei "Wer wird Millionär?": Jauch muss Weihnachtsshow unterbrechen

Der erste Kandidat des Abends, Fabian Krauss, hatte gerade die 500-Euro-Frage richtig beantwortet, als eine Deckenlampe zu brummen begann. Jauch, etwas irritiert, fragte: "Was will uns dieser Defekt sagen? Irgendwas hängt, irgendwas klemmt."

Er versuche, das Geräusch zu ignorieren, fährt er fort. "Das ist wie bei manchen Menschen, wo man sich fragt: Wozu sind die noch nutze? Geben nur Geräusche von sich."

"Kommt das dann im Fernsehen?"

Dann die Nachricht aus der Regie: "Es ist ein größeres Problem. Wir müssen ins Set kommen.“ Der Moderator soll in der Zwischenzeit mit dem Kandidaten plaudern. "Kommt das dann im Fernsehen, was wir machen oder erst mal nicht?“, will Jauch wissen.