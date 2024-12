Auch ORF-Moderatorinnen und -Moderatoren sind nicht perfekt. Auch in den wichtigsten Nachrichtensendungen des Landes passieren ab und zu Fehler, oder aber auch Hoppalas. So auch vor ein paar Wochen in der Zeit im Bild 1, als Moderatorin Susanne Höggerl während einer Doppel-Moderation plötzlich aufstand und aus dem Bild ging.

Auf TikTok nutzte Höggerl nun die Chance, um sich zu erklären. Sie hätte demnach danach eine Grafik an der Wand präsentieren sollen. "Fragt mich nicht, was in meinem Kopf vorgegangen ist", so die 52-Jährige: "Für mich war es in diesem Moment schlüssig, dass ich aufstehe und weggehe."