Günther Jauch will Stammgast im neuen Lokal in seiner Villa werden

Der deutsche TV-Moderator Günther Jauch freut sich auf das neue Restaurant in seiner "Villa Kellermann" in Potsdam.

Über die Schließung des bisherigen Restaurants sagte er: "Prominente Beispiele in Berlin zeigen, dass sich exklusive Restaurants schwertun oder zum Teil sogar schließen."

Das bisherige Spitzenrestaurant in der "Villa Kellermann" schloss im Sommer. Als Gründe wurden die Corona-Krise, stark gestiegene Betriebskosten und eine angespannte Personalsituation genannt. Sternekoch Tim Raue hatte das Restaurant anfangs geleitet, sich aber dann zurückgezogen. Am 1. Jänner öffnet in dem Gebäude ein neues Lokal des Unternehmens Tomasa.