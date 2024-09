Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück: Die 32-000-Frage an Laura Harbig lautete: "Wen googelten die Deutschen in der Kategorie 'Persönlichkeiten international' 2023 noch häufiger als US-Popstar Taylor Swift?" Die Antwortmöglichkeiten lauteten: A: Margot Robbie / B: Queen Camilla / C: Elon Musk / D: Harry Kane

Harbig war sich zwar nicht sicher, entschied sich nach längerem Hin und Her aber für C und tippte somit auf Milliardär Musk. Die Folge: Harbig rasselte auf 500 Euro hinunter. Als richtige Antwort wurde der englische Fußballer Harry Kane (Antwort D) genannt. "Der Wechsel zum FC Bayern München, das war für die Leute einfach so interessant", sagte Fußball-Auskenner Jauch.

Missverständnis bei Google-Statistiken

RTL erklärte am Mittwoch, dass Pop-Megastar Taylor Swift 2023 tatsächlich die meist gegoogelte "Persönlichkeit International" in Deutschland gewesen sei und schrieb: "Nach intensiver Prüfung haben wir festgestellt, dass keine der vier Antwortmöglichkeiten richtig ist."

Dies ist allerdings ein weiterer Irrtum.