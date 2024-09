Fehler-Alarm bei Jauch: Falsche Frage in deutscher Millionenshow

Bei der aktuellen Folge der RTL-Show "Wer wird Millionär?" vom Dienstag ist ein unangenehmer Fehler passiert.

Wie RTL am Mittwoch in einer Aussendung zerknirscht mitteilte, wurde bei der 32.000 Euro-Frage eine falsche Frage gestellt. Die von Moderator Günther Jauch gestellte Frage lautete: "Wen googelten die Deutschen in der Kategorie 'Persönlichkeiten international' 2023 noch häufiger als US-Popstar Taylor Swift?" Die Antwortmöglichkeiten lauteten: A: Margot Robbie / B: Queen Camilla / C: Elon Musk / D: Harry Kane

Zweite Chance

"Nach intensiver Prüfung haben wir festgestellt, dass keine der vier Antwortmöglichkeiten richtig ist", schreibt RTL. Taylor Swift sei 2023 die meist gegoogelte "Persönlichkeit International" gewesen. Selbstverständlich werde die Kandidatin Laura Harbig "eine zweite Chance" erhalten. Sie werde in der nächsten "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" noch einmal antreten. "Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen", schließt RTL.