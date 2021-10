Die Handlung

In "Episode 666" (im Original: "Treehouse of Horror XXX" scheint in Springfield der blanke Horror um sich zu greifen, die ganze Stadt ist in Dunkelheit gehüllt und von garstigen Monstern bevölkert. Aber der Comicheftverkäufer sagt: "Es könnt' schlimmer sein: Wenigstens hamma kan depperten Virus!"

Die kleine Maggie entwickelt dämonische Züge und quält ihre Familie. Dem nicht genug, muss Milhouse aus einer anderen Dimension gerettet werden, während der Geist des toten Homer einige neue Körper anprobiert. Im Glück schwelgt unterdessen Selma. Ausgerechnet am unwirtlichsten Ort der Welt begegnet ihr eine große Liebe.

„Das perfekte Dinner“ (am 29. Oktober um 17.30 Uhr) ist eine Thanksgiving-Folge, doch von Feierstimmung kann keine Rede sein. Als Truthähne drohen die Simpsons zur Zeit der Pilgerväter selbst im Kochtopf zu landen. In der Gegenwart entpuppt sich ein virtuelles Double von Marge als bessere Gastgeberin. Aber auch nach der Zerstörung der Erde nimmt der Thanksgiving-Schrecken kein Ende. Als Bart und Milhouse auf dem rettenden Raumschiff eine Dose Cranberrysauce zum Leben erwecken, verwandelt sich diese plötzlich in ein gefräßiges Monster.