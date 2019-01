Weitere Funke-Anteile für Benko kolportiert

Die Signa Holding des Investors René Benko soll ihre Anteile an Kronen Zeitung und KURIER weiter aufstocken. Das berichtet zumindest das Manager Magazin. Signa hatte im November bekannt gegeben, mit 49 Prozent bei der WAZ Ausland Holding GmbH einzusteigen. Über diese Firma hält die deutsche Funke-Gruppe (Westdeutsche Allgemeine) jeweils die Hälfte an der Kronen Zeitung und etwas weniger als die Hälfte am KURIER.

Dies hat beim zweiten Eigner der Kronen Zeitung, der Familie Dichand, zu erheblicher Verstimmung geführt, denn sie hat ein Vorkaufsrecht auf zum Verkauf stehende Anteile. Die Dichands haben daher rechtliche Schritte eingeleitet.

Laut Manager Magazin (Februar-Ausgabe) soll Benko „beizeiten“ auch den Rest an den Anteilen übernehmen. Bei Signa hieß es dazu nur „No Comment“, ebenso bei Dichand-Anwältin Huberta Gheneff. Die Funke-Gruppe ließ eine KURIER-Anfrage unbeantwortet.

Aus Sicht der Wettbewerbshüter war der ursprüngliche Einstieg Benkos unbedenklich. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gab noch vor Weihnachten grünes Licht.

Die Signa-Holding hat ein Immobilienvermögen von über 14 Milliarden Euro und macht im Einzel- und Onlinehandel mehr als 7 Milliarden Euro Umsatz. 2018 kaufte Benko die Möbelhandelsgruppe Kika/Leiner.