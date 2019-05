Was Sie dieses Wochenende streamen können

6. Der Name der Rose

Fast 40 Jahre nach dem Erscheinen von Umberto Ecos Klassiker „Der Name der Rose“ ist der Historienkrimi nun auch als Serie zu sehen. In den Hauptrollen spielen John Turturro ("The Big Lebowski"), Damian Hardung ("Der Club der roten Bänder") und Rupert Everett ("The Happy Prince"). Anders als in der Verfilmung von 1982 mit Sean Connery, Christian Slater und Helmut Qualtinger wird in der TV-Produktion auch dem Geschehen abseits des Klosters Raum gegeben.

"Der Name der Rose", achtteilige Serie, bei Sky.