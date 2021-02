Warum ORF-Streaming künftig etwas kosten soll

"Abkassierer am Küniglberg"

Der Ball liegt also beim ORF, dessen internes Strategiepapier über das deutsche Portal netzpolitik.org an die Öffentlichkeit gelangte. Das Unternehmen arbeitet bekanntermaßen an einem Nachfolger für die TVthek, der unter dem Projektnamen „ORF-Player“ firmiert und zusätzliche Funktionen aufweisen soll. Eine davon ist der Kampf gegen die Streaminglücke: „Wesentliche Teile“ des Angebotes sollen nämlich hinter einer GIS-Schranke landen, sieht das Strategiepapier vor. Das Echo von einschlägiger Seite war deutlich: „Abkassierer am Küniglberg“, wetterte die FPÖ, die die Rundfunkgebühren in ihrer Regierungszeit ganz abschaffen wollte. Das wird heiter.