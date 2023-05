Warum flitzten bei "Willkommen Österreich" drei Frauen durchs Bild?

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends*



Es war eine an Humor-Höhepunkten nicht gerade arme Ausgabe von "Willkommen Österreich". Da wurde etwa Michael Ludwig gezeigt, der am 1. Mai auf dem Wiener Rathausplatz als "Bürgermeister Michael Häupl" vorgestellt wurde. Reaktion: "I waaß trotzdem, wer g'meint ist." Da wähnte man sich schon fast in einem maschek-Sketch. Von denen wurden dann Babler, Doskozil, Kern und Rendi-Wagner kräftig auf die Schippe genommen. Und Außenreporter Dave luchste den Stargästen beim Amadeus-Award Autogramme ab, mit denen sie in Wahrheit Platten-Knebelverträge unterzeichneten. Lucas Fendrich stellte er als "Sohn von Wolfgang Ambros" vor.

Seltsame Dinge

Seltsame Dinge spielten sich dann beim Interview mit Promi-Gast Gedeon Burkhard ab. Gemeint ist nicht, dass der frühere "Kommissar Rex"-Star nun eine ähnliche Haartracht wie Dirk Stermann trägt. Gemeint ist auch nicht, dass er Quentin Tarantino, mit dem er später für "Inglorious Basterds" drehte, einmal schlafend in seiner Wohnung vorgefunden hatte, wie er erzählte. Auch nicht, dass Burkhard derzeit mit zwei Frauen zusammenlebt.

Nein, kurz nach Minute 37:00 stürmten drei unbekleidete Frauen das Studio, winkten in die Kamera, herzten die verdutzt wirkenden Stermann und Grissemann und waren nach zirka sechs Sekunden auch schon wieder verschwunden.

Grissemann fragte: "Was war das?"

Stermann: "Das waren My Ugly Clementine ... wurscht, mach weiter."

Burkhard konnte es kaum fassen und lachte den Damen hinterher.

Grissemann: "Mit was soll ich weitermachen?"

Stermann: "Mit der Sendung. Und schau nicht so irritiert. Irritiert dich so was?"

Grissemann: "Ja."

Stermann: "Du wirst alt."

Es ging weiter mit der nächsten Frage von Grissemann an Burkhard: "War das dein größter Erfolg mit 'Kommissar Rex'?"

