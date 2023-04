Warum die KURIER ROMY den "Entdeckungen" eine besondere Bühne bietet

Wobei es auch andere Wege gibt: Mich interessieren sehr jene Schauspielerinnen und Schauspieler der zweiten Reihe, die aber für den Fernsehalltag essenziell sind, ohne die nichts geht, die man immer wieder sieht. Die sind vielleicht keine Publikumslieblinge, aber genauso gut, haben genauso Präsenz. Ja, diese Menschen, die du wesentlich öfter siehst, als dir bewusst ist – ohne die würde das ganze Business nicht funktionieren. Und auf einmal ist eine Hürde übersprungen und die sind da. Man kann sich durchaus fragen: Was ist das denn eigentlich heute überhaupt, ein Publikumsliebling? Was sagt der ROMY-Juryvorsitzende dazu?

Die Frage ist vor allem, was das zukünftig heißen wird. Dem muss sich der Preis in Zukunft auch stellen. Als ich groß geworden bin, hat es ein Fernsehpublikum gegeben, das das Gleiche angeschaut hat. Inzwischen gibt es viele Publika – das ORF-Publikum, das Privat-TV-Publikum, das Streaming–Publikum ... Und Publikumslieblinge sind die Lieblinge eines dieser Publika. Diese großen Konsenskandidatinnen und -kandidaten, die die ROMY zu Beginn ausgezeichnet hat, wird es nicht mehr geben. Das gilt auch für den Nachwuchs. Julia Beautx etwa, die war als Influencerin bei einem Publikum superbekannt – noch bevor sie überhaupt Schauspielerin geworden ist. Ich unterrichte ja Schauspiel – und da kommen junge Kolleginnen und Kollegen auf mich zu und fragen: Wie ist die denn so, die Julia Beautx? Sie kennen sie nämlich nicht vom TV-Bildschirm, sondern von ihrem YouTube-Kanal. Ich finde es superinteressant, all diese Facetten der Schauspielkarrieren bei der ROMY an einem Abend zusammenzuführen.