Waltz ist "The Consultant": Titelrolle in neuer Amazon-Serie

Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz ist künftig "The Consultant": Österreichs Hollywood-Export spielt für den Streamingdienst Amazon Prime die Hauptrolle in der gleichnamigen Thrillerserie, die auf dem Roman von Bentley Little beruht. Zudem ist Waltz als ausführender Produzent mit an Bord. Alle acht Episoden sind laut einer Aussendung ab 24. Februar abrufbar.