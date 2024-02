Villacher Fasching 2024: „Bango Bengo Bingo Bongo Bongo Bungo“

An einer Stelle ist das offenbar geschehen, denn ein Sketch mit zwei Männern in bunten Barbie-Kostümen wird schon nach wenigen Sekunden weggeschnitten. Entweder lässt das besonders Übles dahinter vermuten – oder es war eine Fehlentscheidung.

Erklären wollte bei der aktuellen Ausgabe des Villacher Faschings die „Spaßbrems’n“ Arnold Angermann, was ein Disclaimer ist: „Dos is wonn ana glei vurher sogt, wenn er nochher wos folsches sogt, aber daunn trotzdem recht hätt‘, weil er jo glei vurher gsogt hätt‘, dass es am End folsch sein könnt‘.“

Besonders auffällig war das beim Solo-Auftritt des „Noste“. Eine neue Salzburger Hymne dichtete der Mann mit den Hochwasserhosen und dem Boxhandschuh. Den Pongau, den Pinzgau, den Lungau usw. formte er so um, dass am Ende nur noch „Bango Bengo Bingo Bongo Bongo Bungo“ übrigblieb.

"Jetzt wird's heikel"

Der Auftritt Angermanns verdient besondere Beachtung. Handwerklich gehört er mit dem Abstand zum Besten des langen Abends. Kompetent am Kontrabass (den er seltsamerweise „Zumpf“ nennt), unterhält Angermann mit einem verhältnismäßig überzeugenden Gedankenfluss und nachvollziehbaren (musikalischen) Pointen.

Dafür ist das Weltbild des mit 54 Jahren noch jüngeren (!) Mannes, der wohl zur Zukunft des Villacher Faschings gehört, umso altbackener.

In einer neu getexteten Landeshymne macht er etwa sich über die Nutzung erneuerbarer Energie lustig (Photovoltaik auf der Pasterze).

Zum Abschluss seiner gezupften Brecht-Moritat kündigt er an: „Jetzt wird’s heikel.“ (ein Disclaimer?)

Und er singt: „Sex und Erotik, scheinbar täglich / Kinder machen ist nicht so modern / Wenn wir zu klug sind, Kinder zu machen … Andere machen’s für uns gern …“

Ganz ohne Disclaimer: Solche Zeilen bedienen üble, rassistische Reflexe.

"Sparnacht am Silbersee"

Das Publikum im Villacher Congress Center, aus mehreren sogenannten „Promi-Sitzungen“ zusammengeschnitten, scheint das alles dennoch in Faschingslaune zu versetzen. Auch die ORF-Führungsriege sitzt traditionell im Publikum und ist dazu vergattert, sich am Schluss auch noch eine „Sparnacht am Silbersee“ anzusehen, eine Parodie auf die „Starnacht am Wörthersee“.

Eine „Barbara Schönehügel“ (Nathalie Karner Tarmastin) begrüßt die „Willacher“ und ein „Hans Singel“ (Stefan Gaggl) erklärt, dass sich der ORF Klagenfurt und den Wörthersee nicht mehr leisten könne, „obwohl jetzt wirklich alle die ORF-Gebühren zahlen müssen.“

Verhaltener Applaus. Wenn selbst Klagenfurt-Schmähs und ORF-Bashing nicht mehr ziehen, ist Feuer am Villacher Dach.