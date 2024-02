Villacher Fasching: "Sparnacht" des Humors, aber mit viel "Lei Lei"

Der Golfkrieg, der 1991 zu einer Absage des Opernballs führte, konnte dem „Villacher Fasching“ nichts anhaben. Seit 1963 zeigt der ORF traditionell am Faschingsdienstag einen Zusammenschnitt der Sitzungen der Villacher Faschingsgilde. Nur im Jahr 2022, als Putins Russland am 24. Februar die Ukraine überfiel, nahm der ORF alle Faschingssendungen aus dem Programm.

Auch wenn am Faschiungsdienstagabend auf ORF 2 (20:15 Uhr) eine „Sparnacht am Silbersee“ – angelehnt an die „Starnacht am Wörthersee“ – den Villacher Fasching 2024 beschließt, scheint ein Ansetzen des Sparstifts just am Villacher Faschingstreiben unrealistisch. Schließlich fährt die Sendung nach wie vor Top-Quoten ein. Im Vorjahr haben durchschnittlich 954.000 Zuseherinnen und Zuseher die Sendung verfolgt. Der Marktanteil betrug 35 Prozent. Erstmals unter die magische Millionengrenze war der Quotenrenner übrigens im Coronajahr 2020 gerutscht – mit 959.000 Zusehern und 33 Prozent Marktanteil. Von den zwei Millionen, die noch zur Jahrtausendwende zusahen, ist man ohnehin weit entfernt.