Viele bunte Ostereier im TV-Programm - auch "Winnetou"

Ein Streifzug durchs Programm am langen Oster-Wochenende.

Die Osterfeiertage sind auch Festtage für das lineare Fernsehen. Hier der Versuch, ein wenig Orientierung zu geben. Karsamstag Ostern ist auch die Zeit der Filmklassiker – Arte zeigt am Karsamstag Robin Hood mit Errol Flynn (14.15), RTL wiederum Das Dschungelbuch (14.25). Nach einigen Kontroversen rund um ein Jugendbuch weiterhin im Programm ist der Apachenhäuptling Winnetou. ServusTV sendet die drei Teile samstags (15.55), sonntags, montags (jeweils 16.15). Auch das ZDF zeigt die Trilogie, startete damit aber schon am Karfreitag (11.30). Der zweite Teil folgt dort am Ostersonntag um 10.15 und der dritte Teil am Ostermontag um 11.00 Uhr.

Ostersonntag ORF2 überträgt traditionell am Ostersonntag den Segen „Urbi et Orbi“ aus Rom (10.00). ProSieben zeigt derweil Star Wars-Filme: Rogue One (10.40) und Solo (13.15). Um 20.15 Uhr bringt ORF1 den prominent besetzten Mordfall Knives out mit Daniel Craig. Derweil bittet ORFIII zum Osterkonzert der Wiener Symphoniker Frühling in Wien (21.50).

In Deutschland an Karfreitag verboten - auf ORFIII am Ostersonntag zu sehen: Monty Python's Das Leben des Brian (21.50). Ernsthafter: Die zehn Gebote (14.30, Hessischer Rundfunk).

Ostermontag Am Ostermontag erinnert Arte mit einem Themenabend an den 100. Geburtstag von Marlon Brando (†) – u. a. mit dem Kriegsfilm Morituri (20.15). ORF2 zeigt derweil den neuen Bremen-Tatort mit Jasna Fritzi Bauer und bietet eine Brando-Doku danach (22.20).