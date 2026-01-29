Moderations-Duo für den Wiener Song Contest ist fix - mit Überraschung

Lange ist spekuliert worden, nun ist es fix. Victoria Swarovski und Michael Ostrowski werden im Mai „Good Evening, Europe!“ sagen und den 70. Eurovision Song Contest moderieren. Das Duo wird alle Shows vom 12. bis zum 16. Mai 2026 moderieren und beim Finale das Fernsehpublikum der größten Unterhaltungsshow der Welt aus der Wiener Stadthalle begrüßen. Dies wurde heute Früh im Ö3-Wecker bekanntgegeben. Am Vormittag werden die beiden bei einem Medienupdate im ORF-Zentrum vorgestellt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier / Romar Ferry Michael Ostrowski bei der ROMY-Gala

War über Swarovski als eine der Hosts bereits seit längerem gemutmaßt worden, etwa im November in der Schweiz, ist die Nominierung des 53-jährigen Filmstars und ROMY-Preisträgers Michael Ostrowski an der Seite der 32-jährigen Tirolerin eine echte Überraschung. Gerüchte dazu hatten sich erst am Mittwochabend zu konkreterem Wissen verdichtet. Der ORF wollte die Namen bewusst im kleinsten Kreis halten, um Spekulationen wie vergangenen November zu verhindern. "Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat. Beide mit großer Leidenschaft für den ESC, zwei hervorragende Botschafter für die Sache, die mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden", zeigte sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung zuversichtlich.

Geht man nach den nackten Zahlen, ist die ESC-Moderation jedenfalls eine echte Herausforderung: So werden das Spektakel nicht nur Tausende Fans vor Ort in der Wiener Stadthalle verfolgen, sondern sitzen jährlich rund 170 Mio. Zuseher vor den TV-Bildschirmen. Mit Victoria Swarovski konnte der ORF eine durchaus schillernde Persönlichkeit gewinnen, die 32-jährige Tirolerin kann nicht nur auf Erfahrung im Moderationsbusiness verweisen, sondern auch auf Ausflüge ins Popgeschäft. 2016 ging die Tirolerin als Siegerin aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" hervor - worauf sie ab 2018 ins Moderationsteam des Formats berufen wurde. ROMY für Moderation Auch Ostrowski, der Englisch und Französisch studierte, u.a. in Oxford, ist kein Neuer im Moderationsbusiness, war der gebürtige Leobner doch bereits Gastgeber bei der der KURIER ROMY, dem Nestroy Theaterpreis, den Amadeus Austrian Music Awards, dem FM4 Protest Songcontest oder beim Österreichischen Filmpreis. Erst im November wurde Ostrowski gemeinsam mit Teresa Vogl für die Moderation der ORF-Show "100 Jahre Radio" mit der ROMY im Bereich Show und Unterhaltung ausgezeichnet.