"Gerüchteküche" um ESC-Moderation des ORF brodelt heftiger

Ende des Jahres will der ORF bekanntgeben, mit welchem Moderatorengespann der Sender den Song Contest in Wien bestreiten will. An der Spekulationsbörse werden freilich schon länger diverse Namen gehandelt, während sich manche Protagonisten selbst ins Spiel und wieder heraus genommen haben – Beispiel: ESC-Gewinner JJ.

Nun will die Schweizer Boulevardzeitung Blick die drei Namen kennen. Das Blatt nennt Victoria Swarovski (Titelbild), Philipp Hochmair und Andi Knoll, die durch die drei Live-Shows am 12., 14. und 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle führen könnten.