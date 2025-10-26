70. Song Contest - Kanzler Stocker: Israel-Bann wäre "fataler Fehler"

Nachdem am Donnerstag ORF-Generaldirektor Roland Weißmann im APA-Interview unterstrichen hatte, dass für ihn weiterhin klar sei, dass Israel beim Wiener Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen muss, untermauerte auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Sonntag diese Position: "Ich würde es für einen fatalen Fehler halten, Israel auszuschließen. Schon aufgrund unserer Geschichte würde ich das niemals befürworten", so Stocker im dpa-Gespräch. "Verträge gelten" Zu den Gerüchten, dass die ÖVP hinter den Kulissen sogar Druck auf den ORF ausübe, im Falle eines Ausschlusses Israels den Rückzug als Ausrichter des Events anzutreten, äußerte sich Stocker im dpa-Gespräch indes nicht. Weißmann hatte zu den Gerüchten zuvor klargestellt: "Mit der Teilnahme am ESC ist inkludiert, dass man im Falle des Sieges den nächsten ESC auszutragen hat. Verträge gelten." Überhaupt gelte für den Song Contest: "Es ist keine politische, sondern eine musikalische Veranstaltung."

Song Contest im Mai 2026 in Wien Der 70. Eurovision Song Contest findet im Mai 2026 in der Wiener Stadthalle statt. Am 12. Mai ist das erste Halbfinale angesetzt, das zweite am 14. Mai. Österreich ist als Gastgeberland automatisch für das Große Finale qualifiziert, das alljährlich von rund 170 Millionen Menschen verfolgt wird und am 16. Mai stattfinden wird. Jener Act, der dann beim Heim-ESC die rot-weiß-rote Fahne schwenken wird, soll am 20. Februar 2026 in der Castingshow "Vienna Calling" des ORF ermittelt werden. Neben dem Austragungsort Wiener Stadthalle wird vor allem das Rathaus als zentrale Anlaufstelle fungieren. Am Rathausplatz soll wie schon 2015 das "Eurovision Village" eingerichtet werden. Im Rathaus selbst wird unter anderem die Öffnungszeremonie über die Bühne gehen. Diesmal wird auch der "Euro Club" im Rathaus eingerichtet.