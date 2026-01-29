Porträt

Victoria Swarovski: Pop, Tanz und Glitzer, Glitzer für den ESC

Victoria Swarovski.
Die "Let's Dance"-Moderatorin, Sängerin und Unternehmerin moderiert mit Michael Ostrowski den Eurovision Song Contest.
29.01.26, 09:13

Mit Victoria Swarovski hat der ORF eine durchaus glamouröse Persönlichkeit als Teil des Moderationsduos für den 70. Eurovision Song Contest neben dem ebenfalls schillernden Schauspieler Michael Ostrowski verpflichtet. Schließlich kann die 32-jährige Tirolerin nicht nur auf lange Erfahrung im Moderationsbusiness verweisen, sondern auch auf Ausflüge ins Popgeschäft und ist als Freundin von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz aus der deutschsprachigen Regenbogenpresse nicht wegzudenken.

Ein Mann und eine Frau mit Sonnenbrillen gehen zusammen auf einer Rennstrecke.

Swarovski mit ihrem Partner Mark Mateschitz.

Moderations-Duo für den Wiener Song Contest ist fix - mit Überraschung

Geboren am 16. August 1993 in Innsbruck in die Swarovski-Industriellenfamilie, begann Victoria Swarovski ihre Karriere zunächst als Sängerin und unterschrieb noch als Teenagerin ihren ersten Plattenvertrag. 2016 schwang die Künstlerin dann das Tanzbein - und ging als Siegerin aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" hervor - worauf sie ab 2018 ins Moderationsteam des Formats berufen wurde.

Ein Mann im Anzug und eine Frau im roten Kleid stehen lächelnd vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Mit Kollegen Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Eine Frau im rosa Blazer hält einen kleinen Hund im Arm, während ein Mann applaudiert.

Ende gut, alles gut: Victoria Swarovski hat ihren Winnie wieder

Supertalent und Hunde-Gastgeberin

Auch bei "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" nahm sie die Moderationsleine in die Hand und war bei "Das Supertalent" als Jurorin tätig. Und der Bambi-Verleihung verlieh sie zusätzlichen Glanz. Im ORF moderierte Swarovski bisher "2 in Tirol - Heimat neu entdecken" mit Oliver Polzer.

Zwei lächelnde Personen sitzen entspannt nebeneinander an einem Holztisch in einem modern eingerichteten Raum.

Swarovski mit Oliver Polzer in "2 in Tirol"

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski zeigten sich gemeinsam

Auch abseits der TV-Bühne ist Swarovski aktiv. So gründete der designierte ESC-Host 2026 seine eigene Pflegemarke, gestaltete Modekollektionen und arbeitete als Model.

Michael Ostrowski: Mit Steirerschmäh und mehrsprachig zum ESC
