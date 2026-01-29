Victoria Swarovski: Pop, Tanz und Glitzer, Glitzer für den ESC

Mit Victoria Swarovski hat der ORF eine durchaus glamouröse Persönlichkeit als Teil des Moderationsduos für den 70. Eurovision Song Contest neben dem ebenfalls schillernden Schauspieler Michael Ostrowski verpflichtet. Schließlich kann die 32-jährige Tirolerin nicht nur auf lange Erfahrung im Moderationsbusiness verweisen, sondern auch auf Ausflüge ins Popgeschäft und ist als Freundin von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz aus der deutschsprachigen Regenbogenpresse nicht wegzudenken.

Geboren am 16. August 1993 in Innsbruck in die Swarovski-Industriellenfamilie, begann Victoria Swarovski ihre Karriere zunächst als Sängerin und unterschrieb noch als Teenagerin ihren ersten Plattenvertrag. 2016 schwang die Künstlerin dann das Tanzbein - und ging als Siegerin aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" hervor - worauf sie ab 2018 ins Moderationsteam des Formats berufen wurde.

Supertalent und Hunde-Gastgeberin Auch bei "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" nahm sie die Moderationsleine in die Hand und war bei "Das Supertalent" als Jurorin tätig. Und der Bambi-Verleihung verlieh sie zusätzlichen Glanz. Im ORF moderierte Swarovski bisher "2 in Tirol - Heimat neu entdecken" mit Oliver Polzer.

