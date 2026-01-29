Michael Ostrowski ist einer der humorvollsten Stars Österreichs. Und doch darf die Verpflichtung des schmähbegabten Steirers als einen der beiden ESC-Hosts für den Wiener Song Contest im Mai neben Victoria Swarovski als Überraschungscoup des ORF bezeichnet werden. Schließlich ist der 53-Jährige ungeachtet mancher Moderationsaufgabe doch bis dato vor allem als Film- und Fernsehschauspieler bekannt.

Geboren wurde Michael Ostrowski am 3. Jänner 1973 in Leoben und studierte zunächst Englisch und Französisch, u.a. in Oxford, bevor er als Autodidakt zur Grazer Alternativbühne Theater im Bahnhof und schlussendlich zum Film kam. Der Durchbruch gelang ihm dabei mit Michael Glawoggers Komödie "Nacktschnecken", zu der er auch das Drehbuch verfasste.

In zahlreichen Kinofilmen zu sehen

Zu den weiteren Kinoarbeiten, in denen Ostrowski zu erleben war, gehören etwa "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott", "Ich war noch niemals in New York", "Der Onkel" oder die erfolgreiche Eberhofer-Krimireihe. "Hotel Rock'n'Roll" war 2016 Ostrowskis erste Regiearbeit.