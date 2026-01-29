Porträt

Michael Ostrowski: Mit Steirerschmäh und mehrsprachig zum ESC

Ein Mann mit Sonnenbrille trägt weißen Mantel und schwarze Lederhose und posiert tanzend in einem modernen Raum.
Der 53-jährige Steirer ist einer der renommiertesten Komödianten Österreichs und wird an der Seite von Victoria Swarovski durch den ESC führen.
29.01.26, 08:49

Michael Ostrowski ist einer der humorvollsten Stars Österreichs. Und doch darf die Verpflichtung des schmähbegabten Steirers als einen der beiden ESC-Hosts für den Wiener Song Contest im Mai neben Victoria Swarovski als Überraschungscoup des ORF bezeichnet werden. Schließlich ist der 53-Jährige ungeachtet mancher Moderationsaufgabe doch bis dato vor allem als Film- und Fernsehschauspieler bekannt.

Ein Mann in Glitzerhemd und Lederhose steht neben einer Frau im schwarzen Kleid und silbernen Stiefeln.
Michael Ostrowski und Victoria Swarovski moderieren den Eurovision Song Contest.

 
Geboren wurde Michael Ostrowski am 3. Jänner 1973 in Leoben und studierte zunächst Englisch und Französisch, u.a. in Oxford, bevor er als Autodidakt zur Grazer Alternativbühne Theater im Bahnhof und schlussendlich zum Film kam. Der Durchbruch gelang ihm dabei mit Michael Glawoggers Komödie "Nacktschnecken", zu der er auch das Drehbuch verfasste.

In zahlreichen Kinofilmen zu sehen

Zu den weiteren Kinoarbeiten, in denen Ostrowski zu erleben war, gehören etwa "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott", "Ich war noch niemals in New York", "Der Onkel" oder die erfolgreiche Eberhofer-Krimireihe. "Hotel Rock'n'Roll" war 2016 Ostrowskis erste Regiearbeit.

Ein Mann im blauen Anzug und eine Frau im schwarzen Blazer sitzen an einem Tisch.

Ostrowski mit Anke Engelke in "Der Onkel", für den er auch das Drehbuch verfasste und Regie führte.

Auch abseits der großen Leinwand ist der Steirer über die Grenzen Österreichs hinaus erfolgreich und seit 2020 etwa in der TV-Filmreihe "Ein Krimi aus Passau" ebenso zu erleben wie einst im erfolgreichen ORF-Format "Vier Frauen und ein Todesfall" oder in Paul Harathers "Schlawiner". Und im Moderationsbusiness wird Ostrowski im Mai ebenfalls kein Debüt feiern, war der Schauspieler doch bereits Gastgeber bei der KURIER ROMY, dem Nestroy Theaterpreis, den Amadeus Austrian Music Awards, dem FM Protestsongcontest oder beim Österreichischen Filmpreis.

Ein Mann und eine Frau lächeln und halten gemeinsam eine goldene Trophäe vor einer Sponsorenwand.

Ostrowski mit Teresa Vogl bei der ROMY-Gala

Erst im November wurde Ostrowski gemeinsam mit Teresa Vogl für die Moderation der ORF-Show "100 Jahre Radio" mit der ROMY im Bereich Show und Unterhaltung ausgezeichnet.

