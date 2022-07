Verena Altenberger hört beim "Polizeiruf 110" auf

Abschied nehmen heißt es von Ermittlerin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff: Schauspielerin Verena Altenberger hört beim Münchner "Polizeiruf 110" auf. Wie der BR am Montag mitteilte wird sie im Herbst das letzte Mal für die Krimi-Reihe vor der Kamera stehen. Der Fall mit dem Arbeitstitel "Paranoia" soll im ersten Halbjahr 2023 im TV zu sehen sein. Es wird Altenbergers sechster Einsatz beim "Polizeiruf" sein.

Abschied zu nehmen sei ihr schwergefallen, wird Altenberger in einer Aussendung zitiert: "Ich bin ein Mensch, der gerne geht, wenn es am schönsten ist, es zieht mich weiter und ich suche mir neue Herausforderungen", so die Salzburger Schauspielerin. Über ihre Nachfolge werde der BR in Kürze informieren, hieß es.

Seit Herbst 2019 spielte Altenberger die unkonventionelle Ermittlerin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff. Ihr Vorgänger war Matthias Brandt.