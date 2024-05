"Universum History": Die Männer mit dem Rosa Winkel

Viele Jahre wurde der Mantel des Schweigens über homosexuelle Menschen als Opfer der NS-Zeit gebreitet. Homosexualität galt Nazis als Seuche, als Krankheit, die man bekämpfte, ausrotten wollte. Das, was nach der Machtübernahme Hitlers mit den als „Volksschädlingen“ bezeichneten Menschen passierte, wurde in Österreich bis in die 1970er-Jahre schulterzuckend unter den Teppich gekehrt – bis unter strenger Geheimhaltung der Wiener Josef Kohout (gespielt von Stefan Gorski) dem Autor Hanns Neumann (Michael Dangl) von seiner Zeit in der Hölle erzählte. Davon, wie er und Tausende andere homosexuelle Männer im Winter 1940, nach zehn Monaten in Gestapo-Haft, im Konzentrationslager landete.