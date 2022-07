Überwachen und Herrschen: Ein Knast hat seinen König

In der Sky-Italia-Serie „Il Re“ gerät dieses System in Gefahr, als Testoris Freund und rechte Hand, Iaccarino (Giorgio Colangeli), ermordet aufgefunden wird. Kurz darauf wird auch Lackovic tot in seiner Zelle entdeckt.

Der „König“ wittert eine Verschwörung. Zudem macht sich die Staatsanwältin Laura Lombardo (Anna Bonaiuto) daran, dem mafiösen System auf die Schliche zu kommen.

Bemerkenswert an diesem spannenden Gefängnisdrama ist, dass es aus der Sicht des bärbeißigen, despotischen Direktors erzählt wird, der – nicht zuletzt über die Beziehung zu seiner krebskranken Tochter – mit sehr menschlichen Zügen ausgestattet wird.