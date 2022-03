TVthek-Stream vom JVP-Parteitag war Verstoß gegen ORF-Gesetz

Als unmittelbare Reaktion darauf veranlasste Wrabetz per interner Mitteilung, dass künftighin die TV-Chefredaktion die Entscheidung fällt, ob Livestreams auf der TVthek eingesetzt werden.

Der Spruch der Medienbehörde setzt dem ORF insgesamt bei "sendungsbegleitenden Inhalten" Grenzen. Es seien „sendungsbegleitende Inhalte“ nicht zulässig, die das Thema einer Sendung bloß als Anlass nehmen, um umfassend und weit über die Sendungsinhalte hinaus über dieses Thema zu berichten.

"Die kurze und knappe Nachricht in der Spät-ZiB, dass die Mitgliederversammlung der Teilorganisation einer politischen Partei online abgehalten wurde und wer die neue Vorsitzende ist, kann nach Auffassung der Behörde aber nicht vertiefend dadurch erläutert werden, dass eine primär an Mitglieder einer Teilorganisation einer Partei gerichtete Veranstaltung in voller Länge übertragen wird."