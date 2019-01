TV-Tagebuch: Der größte Quotenerfolg von ATV war die "ZiB2"

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Dass ATV einmal so gute Quoten haben würde, war eigentlich auch nicht abzusehen. Am Sonntag sahen fast 900.000 Menschen jenen Mann, der immer noch auf der ehemaligen Senderzentrale in Wien-Leopoldstadt plakatiert ist: Martin Thür. So erschallte es Schlag 21.50 Uhr durch fast ein Drittel aller TV-Haushalte: "Guten Abend, Herzlich Willkommen zur ersten ´ ZiB2´ am Sonntag. Mein Name ist Martin Thür und wir beginnen heute wieder einmal mit der angespannten Schneesituation im ganzen Land." Super Quoten, falscher Sender.

Martin Thür. Romy-Preisträger, Privatfernsehjournalist, ORF-Herausforderer. Er ist nun Präsentator der " ZiB2", die er selbst in Interviews wahlweise als " Champions League" (ohne Pokal?) oder "Hochamt" (wegen Weihrauchs?) bezeichnet hat.

Wie soll man sagen: Die Sendung saß deutlich besser als der Anzug. Offenbar verfügt die ORF-Ausstattung nur über jede zweite Kleidergröße. Dafür spannte aber auch wirklich nichts, als der frischgebackene Sonntagabend-Moderator seinen ersten Stargast ansagte: "Und im Studio begrüße ich jetzt den Regierungskoordinator Norbert Hofer."